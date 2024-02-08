Окаро Уайт: мы хорошо выложились против «Уралмаша», но этого не хватило

Нападающий «Локомотив-Кубани» Окаро Уайт прокомментировал поражение по итогам двух матчей от «Уралмаша» в Winline Кубке России.

«Считаю, что мы все хорошо выложились. Сегодня мы ничего не могли сделать лучше. Делать что-то лучше нам следовало пару недель назад, в первом матче серии. Незадолго до концовки матча мы растеряли хорошее преимущество, поэтому бились изо всех сил, чтобы снова выйти вперёд. К сожалению, у нас не получилось, и мы вылетели из турнира.

Впереди игра с «Зенитом». Мы, безусловно, проанализируем сегодняшний матч. Но на «Зенит» выйдем с чистым разумом, без мыслей о сегодняшнем поражении. Это будет первый матч «Топ-6», очень важно начать этот раунд с хорошего результата», — заявил Окаро Уайт после матча.

Уайт набрал 13 очков, сделал 8 подборов и 3 передачи. Несмотря на сегодняшнюю победу «Локо» со счётом 78:68, в финал четырёх прошел «Уралмаш».