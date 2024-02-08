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Шакил О'Нил прокомментировал установку статуи Коби Брайанта недалеко от арены «Лейкерс»

Шакил О'Нил прокомментировал установку статуи Коби Брайанта недалеко от арены «Лейкерс»
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Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О'Нил высказался по поводу установки памятной статуи Коби Брайанта недалеко от «Крипто.ком Арены».

«Для меня большая честь играть с ним. Это несложно. Мы знали, что его майки снимут с производства, а вы знали, что это будет статуя Коби», – приводит слова О'Нила NBA on TNT в социальной сети X (ранее Twitter).

«Крипто.ком Арена» наиболее известна тем, что была «домом» Брайанта в течение его 20 сезонов в НБА. Фактически, некоторые в этом районе неофициально называют арену «домом, который построил Коби».

Отметим, у Шакила О'Нила уже есть собственная статуя возле «Крипто.ком Арены».

Шакил О'Нил с 2000 по 2002 год вместе с Коби Брайантом выиграли три чемпионских титула подряд в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

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