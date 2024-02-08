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39 очков Эндрю Уиггинса и Жонатана Куминги помогли «Голден Стэйт» обыграть «Филадельфию»

39 очков Эндрю Уиггинса и Жонатана Куминги помогли «Голден Стэйт» обыграть «Филадельфию»
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Сегодня, 8 февраля, в Филадельфии (США) на арене «Веллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местная «Филадельфия Сиксерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости победили со счётом 127:104.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс, сделавший дабл-дабл. На его счету 21 очко, 10 подборов и она результативная передача. Его партнёр по команде форвард Жонатан Куминга отметился 18 очками, шестью поборам и пятью передачами. Помимо них, ещё два игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Клэй Томпсон (18) и Лестер Хинонес (13).

Самым результативным игроком в составе «Филадельфии» стал защитник Рики Каунсил IV. Он набрал 17 очков. Форвард Кей Джей Мартин отметился 15 очками, пятью подборами и двумя передачами.

НБА - регулярный чемпионат
08 февраля 2024, четверг. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
104 : 127
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Филадельфия Сиксерс: Каунсил - 17, Мартин - 15, Харрис - 13, Беверли - 13, Макси - 12, Убре - 11, Спрингер - 8, Смит - 7, Рид - 6, Лофтон Мл. - 2, Бамба, Коркмаз
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 21, Куминга - 18, Томпсон - 18, Киньонес - 13, Луни - 9, Шарич - 9, Карри - 9, Джозеф - 8, Муди - 8, Подзиемски - 6, Грин - 4, Santos - 2, Джексон-Дэвис - 2
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