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«Нью-Орлеан» в гостях обыграл «Клипперс», у Си Джея Макколлума 25 очков

«Нью-Орлеан» в гостях обыграл «Клипперс», у Си Джея Макколлума 25 очков
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Сегодня, 8 февраля, в Лос-Анджелесе (США) на «Крипто.ком Арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Лос-Анджелес Клипперс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Гости победили со счётом 117:106.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал защитник «Пеликанс» Си Джей Макколлум. На его счету 25 очков, семь подборов и четыре результативных передачи. Его партнёр по команде форвард Зайон Уильямсон отметился 21 очком, тремя подборами и 10 передачами. Помимо них, ещё четыре игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Брэндон Ингрэм (15), Херберт Джонс (13), Трей Мёрфи (13) и Дайсон Дэниэлс (10).

Самым результативным игроком в составе «Клипперс» стал защитник Джеймс Харден. Он набрал 19 очков, совершил восемь подборов и сделал пять передач. Форвард Кавай Леонард отметился 15 очками, шестью подборами и четырьмя передачами.

НБА - регулярный чемпионат
08 февраля 2024, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 117
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 19, Пауэлл - 18, Леонард - 15, Зубац - 12, Пламли - 11, Коффи - 8, Джордж - 7, Мэнн - 5, Уэстбрук - 4, Браун - 3, Бостон - 2, Тайс - 2, Хиланд, Такер
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 25, Уильямсон - 21, Ингрэм - 15, Джонс - 13, Мёрфи - 13, Дэниэлс - 10, Валанчюнас - 8, Альварадо - 7, Хоукинс - 3, Нэнс - 2, Зеллер, Робинсон-Эрл
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