«Нью-Орлеан» в гостях обыграл «Клипперс», у Си Джея Макколлума 25 очков

Сегодня, 8 февраля, в Лос-Анджелесе (США) на «Крипто.ком Арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Лос-Анджелес Клипперс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Гости победили со счётом 117:106.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Пеликанс» Си Джей Макколлум. На его счету 25 очков, семь подборов и четыре результативных передачи. Его партнёр по команде форвард Зайон Уильямсон отметился 21 очком, тремя подборами и 10 передачами. Помимо них, ещё четыре игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Брэндон Ингрэм (15), Херберт Джонс (13), Трей Мёрфи (13) и Дайсон Дэниэлс (10).

Самым результативным игроком в составе «Клипперс» стал защитник Джеймс Харден. Он набрал 19 очков, совершил восемь подборов и сделал пять передач. Форвард Кавай Леонард отметился 15 очками, шестью подборами и четырьмя передачами.