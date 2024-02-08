Харден вышел на 15-е место по количеству результативных передач в истории НБА

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден обошёл Мориса Чикса по количеству результативных передач в НБА и вышел на 15-е место по этому показателю. Теперь на счету Джеймса 7 393 ассиста.

Чтобы подняться ещё на одну строчку, Хардену нужно сделать чуть меньше двухсот ассистов. В таком случае, он опередит Рэджона Рондо.

Напомним, сегодня, 8 февраля, в Лос-Анджелесе (США) на «Крипто.ком Арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Лос-Анджелес Клипперс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Гости победили со счётом 117:106.

Самым результативным игроком в составе «Клипперс» стал как раз защитник Джеймс Харден. Он набрал 19 очков, совершил восемь подборов и сделал пять передач.