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Томпсон одной фразой ответил на слухи о его обмене

Томпсон одной фразой ответил на слухи о его обмене
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Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон высказался по поводу слухов о его обмене.

«Я не участвую в обсуждении слухов НБА», — приводит слова Томпсона Bleacher Report.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Томпсон к этому моменту принял участие в 46 матчах, в которых в среднем набирал 17,1 очка, совершал 3,5 подбора и отдавал 2,3 передачи.

«Уорриорз» в настоящий момент занимают 11-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции. Команда одержала 23 победы и потерпела 25 поражений.

Напомним, сегодня, 8 февраля, в Филадельфии (США) на арене «Веллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местная «Филадельфия Сиксерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости победили со счётом 127:104.

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