«Кливленд» одержал 14 побед в последних 15 матчах

Сегодня, 8 февраля, состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Кливленд Кавальерс» одержал победу в гостевой встрече с «Вашингтон Уизардс» (114:107). Эта победа стала для подопечных Джея Би Бикерстаффа 15-й в последних 16 матчах.

Самым результативным игроком встречи стал Донован Митчелл, который записал в свой актив 40 очков, восемь подборов и пять передач. Также стоит отметить и Эвана Мобли, на счету которого 22 очка и восемь подборов.

После 49 игр «Кливленд» занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 33 победы при 16 поражениях. Первым идёт «Бостон Селтикс» — 30 побед, 12 поражений.