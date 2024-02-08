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«Кливленд» одержал 14 побед в последних 15 матчах

«Кливленд» одержал 14 побед в последних 15 матчах
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Сегодня, 8 февраля, состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Кливленд Кавальерс» одержал победу в гостевой встрече с «Вашингтон Уизардс» (114:107). Эта победа стала для подопечных Джея Би Бикерстаффа 15-й в последних 16 матчах.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал Донован Митчелл, который записал в свой актив 40 очков, восемь подборов и пять передач. Также стоит отметить и Эвана Мобли, на счету которого 22 очка и восемь подборов.

После 49 игр «Кливленд» занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 33 победы при 16 поражениях. Первым идёт «Бостон Селтикс» — 30 побед, 12 поражений.

НБА - регулярный чемпионат
08 февраля 2024, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
106 : 114
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Вашингтон Уизардс: Кузма - 28, Кисперт - 23, Джонс - 15, Гэффорд - 14, Авдия - 9, Кулибали - 6, Райт - 5, Шамет - 3, Оморуи - 3, Дэвис, Пул, Бернард, Гилл
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 40, Мобли - 22, Гарлэнд - 13, Аллен - 12, Ньянг - 7, Уэйд - 6, Окоро - 5, ЛеВерт - 4, Меррилл - 3, Страс - 2, Портер, Джонс
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