Дэвис — о чемпионстве в 2020-м: мы были командой номер один и в любом случае бы победили

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис утверждает, что его команда одержала бы победу в чемпионате в 2020 году, даже если бы турнир проводился в привычном формате.

«Люди говорят о том, что чемпионство «Лейкерс» было не настоящим. Но люди забывают, что в тот год мы были командой номер один в лиге. Мы уже выиграли 12 матчей подряд. Мы не проигрывали, мы шли 21-3 или что-то в этом роде. Мы шли уверенно и все равно собирались победить», — приводит слова Дэвиса Fadeaway World.

На данный момент «Лейкерс» идут на девятом месте в Западной конференции. На их счету 27 побед при 25 поражениях. Ближайшие матчи «Лос-Анджелес Лейкерс» проведёт 9 февраля на выезде с идущим на четвёртом месте «Денвер Наггетс» и 10 февраля тоже на выезде с «Нью-Орлеан Пеликанс» (седьмой на Западе).