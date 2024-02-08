Аренас рассказал, как музыкант подрался с игроком НБА из-за подаренной бутылки спиртного

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас рассказал историю о том, как один из баскетболистов получил несколько ударов от музыканта, который известен под своим сценическим псевдонимом Джинувайн.

«Я видел, как один игрок НБА получил несколько ударов от Джинувайна. Мы были в клубе на набережной. И вот Джинувайн дарил бутылки с алкоголем из уважения к игрокам. Он послал её одному парню, а тот сказал: Я не гей. Не буду принимать бутылки ни от кого. Отправьте это дерьмо обратно. После этого Джинувайн подошёл к нему и что-то начал говорить, а после начал драку. Чёрт возьми, такое ощущение, что он тренировался ради этого момента», — сказал Аренас в своём подкасте.