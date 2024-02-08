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Беверли жёстко раскритиковал фан-базу «Лейкерс»

Беверли жёстко раскритиковал фан-базу «Лейкерс»
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Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Патрик Беверли высказал мнение по поводу болельщиков Лос-«Анджелес Лейкерс».

«Жаль, что я не знал о них больше, когда оказался в клубе. Прямо скажу. Не буду врать, фан-база «Лейкерс» — это ублюдочная хрень. Они хотят, чтобы ты каждый вечер набирал 30 очков, а когда набираешь 27, говорят: «Обменяйте его, он бездельник». Вы видели это на примере моих товарищей по команде, таких как Расс и Ди Ло. Но с их наследием приходит и уважение», — приводит слова Беверли Fadeaway World.

Напомним, «Лейкерс» в прошлом сезоне обменяли баскетболиста в «Орландо Мэджик» в результате четырёхсторонней сделки. После этого «Орландо» отчислил игрока. Сейчас Беверли является игроком франшизы «Филадельфия Сиксерс».

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