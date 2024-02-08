Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан — Бавария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сабонис высказался в адрес игроков «Сакраменто» после поражения от «Детройта»

Сабонис высказался в адрес игроков «Сакраменто» после поражения от «Детройта»
Комментарии

Тяжёлый форвард «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис высказался после поражения своей команды в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Детройт Пистонс», занимающим последнее место в турнирной таблице Восточной конференции (120:133).

«Мы просто должны выходить на площадку и играть. Мы должны уважать каждого соперника, независимо от того, кто находится перед нами. И бороться командой. Мы должны играть по определённым стандартам. По нашим стандартам», — сказал Сабонис на пресс-конференции.

«Сакраменто» в настоящий момент занимает седьмое место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 29 побед при 21 поражении. В следующем туре «Кингз» на домашней площадке сыграют с «Денвер Наггетс».

Материалы по теме
У «Лейкерс» два игрока, а у «Кингз» — 0? Что не так с выбором на Матч звёзд НБА
У «Лейкерс» два игрока, а у «Кингз» — 0? Что не так с выбором на Матч звёзд НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android