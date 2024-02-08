Сабонис высказался в адрес игроков «Сакраменто» после поражения от «Детройта»

Тяжёлый форвард «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис высказался после поражения своей команды в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Детройт Пистонс», занимающим последнее место в турнирной таблице Восточной конференции (120:133).

«Мы просто должны выходить на площадку и играть. Мы должны уважать каждого соперника, независимо от того, кто находится перед нами. И бороться командой. Мы должны играть по определённым стандартам. По нашим стандартам», — сказал Сабонис на пресс-конференции.

«Сакраменто» в настоящий момент занимает седьмое место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 29 побед при 21 поражении. В следующем туре «Кингз» на домашней площадке сыграют с «Денвер Наггетс».