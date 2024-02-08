Мэджик Джонсон высказался об установке статуи в честь Коби Брайанта возле арены «Лейкерс»

Легендарный разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон поделился мнением по поводу установки памятной статуи в честь прославленного игрока «озёрников» Коби Брайанта недалеко от «Крипто.ком Арены».

«Коби говорил: «Я хочу, чтобы моя футболка висела там. Я хочу статую. Я хочу играть достаточно хорошо, чтобы иметь всё это. Я хочу выиграть столько же, сколько Мэджик и Майкл Джордан». Именно об этом он и говорил. Коби был особенным. Он имел огромное влияние на людей. Он был баскетбольным гением.

Статуя, установленная в мою честь, означала, что я всё сделал правильно. Правильно играл и преуспел в игре. А самое главное —выиграли чемпионат в пурпурно-золотых цветах», — приводит слова Джонсона Los Angeles Times.