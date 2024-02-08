Джерри Уэст — о Коби Брайанте: величие — это когда другие игроки уважают вас

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Джерри Уэст высказал мнение о величии Коби Брайанта, погибшего вместе с дочерью 26 января 2020 года в результате крушения вертолета.

«Я смотрю на улицу, и там пасмурно, идёт дождь. Это очень похоже на тот день, когда погиб Коби, только тогда не было дождя. Знаете, для ушедшего скоропостижно человека его имя часто встречается в прессе. В этот четверг мы собираемся почтить его имя. Я очень рад, что это произойдёт.

Его жизнь должна была сложиться так же успешно вне игровой площадки, как и в ней. Он сочетал в себе лучшие качества всех спортсменов, был всесторонним. Временами я вспоминаю те дни, когда мы работали вместе, вижу эту широкую улыбку на его лице и понимаю, насколько он был целеустремлён в своей профессии. И я думаю, что величие спортсменов – это в первую очередь уважение, которое испытывают к вам другие игроки. Это главный комплимент в жизни, и он достиг такого статуса», — приводит слова Уэста «Лос-Анджелес Таймс».