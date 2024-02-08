Бадди Хилд станет игроком «Филадельфии»

Лёгкий форвард Бадди Хилд перейдёт в «Филадельфию Сиксерс». Об этом у себя в социальных сетях, сославшись на свои источники, рассказал авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски. Согласно условиям сделки, Сиксерс» за Хилда отдадут «Индиане Пэйсерс» Маркуса Морриса, Фуркана Коркмаза и три пика второго раунда.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Хилд принял участие в 50 матчах, в которых в среднем набирал 11,9 очка, совершал 3,1 подбора и отдавал 2,7 передачи.

В настоящий момент «Филадельфия» занимает пятое место в турнирной таблице НБА Восточной конференции. В активе игроков «Сиксерс» 30 побед и 20 поражений. «Индиана» располагается на шестой позиции. На счету команды 29 побед и 23 поражения.