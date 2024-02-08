«Хорнетс» обменяли Гордона Хэйворда в «Оклахому» на Манна и Бертанса

Лёгкий форвард «Шарлотт Хорнетс» Гордон Хэйворд станет игроков «Оклахома-Сити Тандер». Об этом у себя в социальных сетях рассказал инсайдер Шэмс Чарания. По его сведениям, «Оклахома» взамен получит защитника Тре Манна и форварда Дависа Бертанса.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Хэйворд к настоящему моменту принял участие в 25 матчах, в которых в среднем набирал 14,5 очка, совершал 4,7 подбора и отдавал 4,6 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,8, трёхочковых — 36,1. С конца декабря прошлого года Гордон продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы.

«Чемпионат» в настоящий момент детально освещает дедлайн Национальной баскетбольной ассоциации.