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Источник: чемпион Евролиги Артём Забелин получил паспорт Израиля

Источник: чемпион Евролиги Артём Забелин получил паспорт Израиля
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36-летний российский центровой Артём Забелин получил израильское гражданство. Об этом информирует телеграм-канал «Перехват».

Таким образом, в чемпионате Израиля Забелин легионером считаться не будет.

За время карьеры Артём выступал за множество клубов, в том числе за ЦСКА, «Локомотив-Кубань», УНИКС. В составе московской команды стал чемпионом Евролиги и Единой лиги ВТБ, трёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и бронзовым призёром Евролиги. Последним клубом Забелина был «Минск». Однако в составе белорусской команды он провёл лишь один матч, после чего покинул клуб. Два раза игрок принимал участие в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ (2019, 2020).

Ранее сообщалось, что президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко провёл рабочую встречу в Минске.

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