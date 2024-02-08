Источник: чемпион Евролиги Артём Забелин получил паспорт Израиля

36-летний российский центровой Артём Забелин получил израильское гражданство. Об этом информирует телеграм-канал «Перехват».

Таким образом, в чемпионате Израиля Забелин легионером считаться не будет.

За время карьеры Артём выступал за множество клубов, в том числе за ЦСКА, «Локомотив-Кубань», УНИКС. В составе московской команды стал чемпионом Евролиги и Единой лиги ВТБ, трёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и бронзовым призёром Евролиги. Последним клубом Забелина был «Минск». Однако в составе белорусской команды он провёл лишь один матч, после чего покинул клуб. Два раза игрок принимал участие в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ (2019, 2020).

Ранее сообщалось, что президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко провёл рабочую встречу в Минске.