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Лиллард высказался о переходе Патрика Беверли в «Милуоки»

Лиллард высказался о переходе Патрика Беверли в «Милуоки»
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Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард прокомментировал сообщение разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Патрика Беверли о переходе в «Милуоки». Об этом Беверли рассказал у себя в соцсетях.

Позже инсайдер Шэмс Чарания заявил, что «Сиксерс» получат Кэмерона Пэйна и пик второго раунда 2027 года.

«Во-первых, хочу сказать, что мне грустно видеть уход Кэмерона. У нас сложились дружеские отношения, которыми я дорожу. Что касается Пэта, то он даст нам преимущество на периметре. Не так много игроков, которые действуют так же каждую ночь, как он. С нетерпением жду совместной работы. Наши прошлые личные проблемы не отменяют возможности выиграть чемпионат», — приводит слова Лилларда у себя в соцсетях обозреватель Крис Хайнс.

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