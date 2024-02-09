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Лидер Евролиги «Реал» потерпел поражение в матче с «Миланом»

Лидер Евролиги «Реал» потерпел поражение в матче с «Миланом»
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Завершился матч 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В Милане местный одноимённый клуб принимал лидера чемпионата – мадридский «Реал». Встреча закончилась со счётом 81:76 (23:19, 25:10, 18:25, 15:22) в пользу хозяев площадки.

Евролига . Регулярный чемпионат. 26-й тур
08 февраля 2024, четверг. 22:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
81 : 76
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Олимпия Милан: Ло, Макгрудер, Пойтресс, Тонут, Мелли, Напьер, Риччи, Холл, Шилдс, Миротич, Хайнс, Фойгтман
Реал Мадрид: Козёр, Фернандес, Абальде, Кампаццо, Хезонья, Родригес, Дек, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ябуселе, Муса

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Милана» Шейвон Шилдс. В его активе 27 очков, два подбора и две результативные передачи. Ещё 23 очка набрал испанский форвард Никола Миротич. В составе «Реала» лучшую результативность показал форвард Джанан Муса, на счету которого 12 очков и два подбора.

«Реал» продолжает возглавлять турнирную таблицу Евролиги. В активе мадридцев 22 победы и четыре поражения. «Милан» в настоящий момент занимает 14-е место (11 побед – 15 поражений).

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
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