Лидер Евролиги «Реал» потерпел поражение в матче с «Миланом»

Завершился матч 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В Милане местный одноимённый клуб принимал лидера чемпионата – мадридский «Реал». Встреча закончилась со счётом 81:76 (23:19, 25:10, 18:25, 15:22) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Милана» Шейвон Шилдс. В его активе 27 очков, два подбора и две результативные передачи. Ещё 23 очка набрал испанский форвард Никола Миротич. В составе «Реала» лучшую результативность показал форвард Джанан Муса, на счету которого 12 очков и два подбора.

«Реал» продолжает возглавлять турнирную таблицу Евролиги. В активе мадридцев 22 победы и четыре поражения. «Милан» в настоящий момент занимает 14-е место (11 побед – 15 поражений).