Робин Лопес иронично попрощался с «Милуоки Бакс» после обмена

Центровой «Милуоки Бакс» Робин Лопес с иронией прокомментировал известие о своём обмене в «Сакраменто Кингз», заявив, что ему будет не хватать Патрика Беверли.

Вскоре после того, как «Бакс» приобрели Патрика Беверли у «Филадельфии Сиксерс», команда отдала Лопеса в «Сакраменто Кингз». Известный своим чувством юмора Лопес пошутил на этот счёт.

«Мне понравилось быть товарищем Патрика Беверли по команде на протяжении 1 часа и 45 минут. Я никогда не забуду это время», — написал он на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Как ожидается, после ухода из «Бакс» Сакраменто откажется от Лопеса и он станет свободным агентом.

В этом сезоне Робин Лопес редко выходил на паркет и не отличался результативностью. В 16 играх он набирал в среднем 1,1 очка за игру. В целом за свою 16-летнюю карьеру Лопес набирал 8,4 очка и делал 4,7 подбора за игру в составе «Финикс Санз», «Нью-Орлеан Хорнетс», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Нью-Йорк Никс», «Чикаго Буллз», «Вашингтон Уизардс», «Орландо Мэджик», «Кливленд Кавальерс» и «Милуоки Бакс».