Прошла церемония открытия статуи Коби Брайанта у арены «Лейкерс»

8 ферваля прошла церемония открытия статуи Коби Брайанта у арены «Лос-Анджелес Лейкерс» «Крипто.ком». На церемонии открыли монумент под номером «8», который репрезентирует первую половину карьеры Коби Брайанта, когда он играл под этим игровым номером.

Поза взята из игры с «Торонто Рэпторс» (122:104) 22 января 2006 года, когда Коби набрал 81 очко, что является вторым лучшим результатом в истории.

Фото: Кадр из трансляции

Статуя, представленная 8 февраля, является первой из трёх, что установят в память о Брайанте. Оставшиеся две откроют позже. Дата пока обсуждается. Отметим, дата церемонии выбрана неспроста — 08.02.2024. Все цифры завязаны с игровыми номерами легенды НБА и номером его дочки, погибшей вместе с ним в вертолёте.

Напомним, в матче «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс», который начнётся в 06:00 по мск, игроки калифорнийской команды будут играть в специальной форме «Чёрная Мамба».