Все результаты игрового дня НБА 9 февраля
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Сегодня, 9 февраля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НБА 9 февраля:
- «Орландо Мэджик» — «Сан-Антонио Спёрс» — 127:111.
- «Индиана Пэйсерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 109:131.
- «Нью-Йорк Никс» — «Даллас Маверикс» — 108:122.
- «Бруклин Нетс» — «Кливленд Кавальерс» — 95:118.
- «Мемфис Гриззлиз» — «Чикаго Буллз» — 110:118.
- «Милуоки Бакс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 105:129.
- «Финикс Санз» — «Юта Джаз» — 129:115.
- «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс» —.
- «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Детройт Пистонс» —.
Новость дополняется…
Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить игру разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри. На его счету 42 очка, два подбора и две голевые передачи. Также стоит упомянуть разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича. Он набрал 39 очков, совершил восемь подборов и сделал 11 голевых передач.
НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
127 : 111
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Орландо Мэджик: Вагнер - 34, Саггс - 17, Банкеро - 16, Энтони - 12, Вагнер - 11, Картер - 10, Айзек - 9, Инглс - 8, Харрис - 5, Хьюстан - 3, Фульц - 2, Блэк, Океке, Битадзе
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 30, Вембаньяма - 15, Джонсон - 12, Коллинс - 12, Уэсли - 10, Джонс - 10, Сохан - 9, Шампани - 8, Осман - 3, Брэнэм - 2, Грэм, Мамукелашвили
НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
109 : 131
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 16, Тёрнер - 15, Смит - 14, Несмит - 13, Матурин - 11, Нембард - 10, Шиппард - 8, Топпин - 7, Макконнелл - 6, Халибёртон - 5, Джексон - 4
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 42, Куминга - 18, Santos - 13, Шарич - 11, Уиггинс - 11, Подзиемски - 9, Грин - 8, Киньонес - 6, Джексон-Дэвис - 6, Муди - 5, Луни - 2, Робинсон
НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2024, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
108 : 122
Даллас Маверикс
Даллас
Нью-Йорк Никс: Дивинченцо - 36, Харт - 23, Макбрайд - 21, Ачиува - 13, Хартенштайн - 10, Браун - 3, Топпин - 2, Вашингтон, Ануноби, Брансон, Рэндл, Симс, Гибсон
Даллас Маверикс: Дончич - 39, Хардуэй-младший - 19, Джонс - 18, Ирвинг - 16, Грин - 15, Пауэлл - 5, Харди - 4, Моррис - 3, Клебер - 2, Уильямс - 1, Лоусон, Проспер
НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2024, пятница. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
95 : 118
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бруклин Нетс: Бриджес - 26, Томас - 17, Уотфорд - 15, Клауни - 8, Уилсон - 8, Смит - 6, Симмонс - 6, Клэкстон - 6, Джонсон - 3, Джонсон, Уокер, Финни-Смит
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 27, Мобли - 14, Гарлэнд - 14, Аллен - 14, Ньянг - 13, Меррилл - 9, Уэйд - 9, Окоро - 8, Страс - 6, ЛеВерт - 4, Портер, Джонс
НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2024, пятница. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
110 : 118
Чикаго Буллз
Чикаго
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 28, Джексон - 27, Пиппен Мл. - 15, Альдама - 15, Уильямс Мл. - 13, Гильярд - 8, Кончар - 4, Уильямс, Кеннард, Эвбуомван, Роуз, Джемисон
Чикаго Буллз: Дерозан - 30, Драммонд - 21, Уайт - 20, Вучевич - 20, Досунму - 10, Картер - 7, Карузо - 7, Крэйг - 3, Филлипс, Битим, Саного, Терри, Тэйлор, Дрелл
НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2024, пятница. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
105 : 129
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Милуоки Бакс: Грин - 27, Краудер - 21, Адетокунбо - 17, Портис - 12, Лопес - 12, Коннотон - 9, Бисли - 3, Боучэмп - 2, Адетокунбо - 2, Лиллард, Джексон
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 26, Таунс - 19, Конли - 18, Рид - 17, Гобер - 16, Андерсон - 8, Макдэниелс - 8, Александер-Уолкер - 7, Майнотт - 5, Никс - 3, Миллер - 2, Мур, Гарза
НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2024, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
129 : 115
Юта Джаз
Ньютаун
Финикс Санз: Окоги, Бил, Аллен, Бол, Маледон, Ойбанкс, Нуркич, Гордон, Литтл, Азубуике, Дюрант, Ли
Юта Джаз: Хендрикс, Кларксон, Секстон, Джордж, Хортон-Такер, Престон, Данн, Саманич, Коллинс, Маркканен, Кесслер, Поттер, Джузэнг, Юртсевен
НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2024, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
3-я четверть
57 : 72
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Худ-Скифино, Расселл, Дэвис, Мэйс, Кристи, Хэйс, Принс, Ривз, Льюис, Джеймс, Хатимура, Вуд
Денвер Наггетс: Браун, Портер, Строутер, Джордан, Джексон, Уотсон, Холидэй, Йокич, Гиллеспи, Ннаджи, Маррей, Хафф, Гордон
НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2024, пятница. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
3-я четверть
75 : 62
Детройт Пистонс
Детройт
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон, Саймонс, Тибулл, Мюррэй, Грант, Минайя, Рит, Камара, Уокер, Баджи, Рупер
Детройт Пистонс: Дюрен, Каннингем, Роден, Томпсон, Уайзмен, Умуде, Казалон, Айви, Сассер, Стюарт, Мускала
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