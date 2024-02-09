Сегодня, 9 февраля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 9 февраля:

«Орландо Мэджик» — «Сан-Антонио Спёрс» — 127:111.

«Индиана Пэйсерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 109:131.

«Нью-Йорк Никс» — «Даллас Маверикс» — 108:122.

«Бруклин Нетс» — «Кливленд Кавальерс» — 95:118.

«Мемфис Гриззлиз» — «Чикаго Буллз» — 110:118.

«Милуоки Бакс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 105:129.

«Финикс Санз» — «Юта Джаз» — 129:115.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс» —.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Детройт Пистонс» —.

Новость дополняется…

Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить игру разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри. На его счету 42 очка, два подбора и две голевые передачи. Также стоит упомянуть разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича. Он набрал 39 очков, совершил восемь подборов и сделал 11 голевых передач.