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Пелинка раскрыл, что сказал Леброн перед дедлайном НБА насчёт состава «Лейкерс»

Пелинка раскрыл, что сказал Леброн перед дедлайном НБА насчёт состава «Лейкерс»
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Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка раскрыл детали разговора с лидером команды Леброном Джеймсом перед дедлайном НБА. Он закончился поздним вечером вчера, 8 февраля, по московскому времени. «Озёрники» не взяли ни одного игрока.

«Последний разговор, который у меня был с ним перед дедлайном, заключался в том, что нужно сосредоточиться на парнях в раздевалке и стараться сделать их ещё лучше. Настолько, насколько это возможно. Когда наша последняя игра закончилась, Леброн сказал: «Я люблю этих парней», — сказал Пелинка на пресс-конференции перед матчем с «Денвер Наггетс».

Напомним, «Лос-Анджелес» проиграл «Денверу» со счётом 106:114. Джеймс в этой встрече набрал 25 очков, а также сделал девять подборов и отдал семь передач.

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