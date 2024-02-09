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Эксперт выделил команду, которая стала лучше после дедлайна НБА

Эксперт выделил команду, которая стала лучше после дедлайна НБА
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Известный обозреватель и радиоведущий Фрэнк Изола похвалил «Нью-Йорк Никс» за работу на рынке обменов во время дедлайна НБА. Напомним, к команде присоединились защитник Алек Бёркс и форвард Боян Богданович.

«Теперь «Никс» стали лучше. Хотите верьте, хотите – нет, но они включаются. Теперь это команда уровня A+. Сто процентов», — сказал Изола в эфире Around the Horn.

По условиям сделки с «Нью-Йорком», в «Пистонс» перейдут Квентин Гримс, Эван Фурнье и Малачи Флин.

В этом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Бёркс в среднем за матч набирает 12,6 очка, совершает 2,6 подбора и отдаёт 1,6 передачи. У Богдановича следующие статистические показатели: 20,2 очка, 3,4 подбора и 2,5 передачи.

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