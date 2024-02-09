«Лучшая статуя, которую я когда-либо видел». Мэджик Джонсон — о статуе Коби Брайанта

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон высоко оценил памятную статую в честь прославленного игрока «озёрников» Коби Брайанта.

Статую Коби высотой под шесть метров и весом под две тонны установили недалеко от «Крипто.ком Арены», рядом со статуями Мэджику Джонсону, Кариму Абдул-Джаббару, Джерри Уэсту, Шакилу О'Нилу, Элджину Бэйлору.

Но это лишь первая статуя Брайанта, на ней он запечатлён под номером 8 (1996–2006). В конечном итоге появятся ещё две статуи Коби, на которых он будет изображён под номером 24 (2006–2016) и с его дочерью Джианной. Даты их открытия пока неизвестны.

«Он бы обязательно подшутил надо мной, что у него больше статуй. Это несомненно. Она очень красивая. Это лучшая статуя, которую я когда-либо видел», — говорит Джонсон.

Под статуей на её основании выгравировано полное имя Брайанта и его прозвище «Чёрная Мамба». Спортивные достижения Брайанта за его 20-летнюю карьеру в НБА тоже перечислены вместе с QR-кодом, позволяя фанатам смотреть основные её моменты на своём телефоне.

«Мне нравятся пять титулов. Но ещё мне нравится основание со всеми его достижениями. В этом есть что-то особенное. Ванесса проделала потрясающую работу. Многие молодые люди не застали его игру. Тут они могут посмотреть его лучшие моменты. В моей статуе такого нет.

Очень немногие спортсмены могут быть всенародно любимыми. Таких очень мало. Но Коби был одним из них», — приводит слова Джонсона sportskeeda.com.