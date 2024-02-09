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Леброн Джеймс рассказал, что нужно «Лейкерс» для побед в НБА

Леброн Джеймс рассказал, что нужно «Лейкерс» для побед в НБА
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о возможности команды улучшить игру. По словам Леброна, главное, чтобы никто из состава «озёрников» не получил травму.

«Что нужно, чтобы сделать рывок? Здоровье. В течение всего года это должно быть здоровье. Что нужно, чтобы играть убедительно в плей-офф? Я не знаю. Сейчас не уверен. Мы ещё не дошли до этого момента, так что мне трудно сказать», — сказал Джеймс на пресс-конференции.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лейкерс» встречались с «Денвер Наггетс» и проиграли со счётом 106:114. Джеймс в этой встрече набрал 25 очков, а также сделал девять подборов и отдал семь передач.

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