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Баскетболистки сборной Ирландии отказались пожать руки команде Израиля

Баскетболистки сборной Ирландии отказались пожать руки команде Израиля
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Женская сборная Ирландии по баскетболу отказалась от рукопожатий с игроками национальной команды Израиля. Это случилось во время квалификационного матча чемпионата Европы в Риге (Латвия). Игра была перенесена из Израиля на нейтральную территорию из-за боевых действий в секторе Газа.

Баскетболистки сборной Ирландии отказались пожать руки команде Израиля:

Представительницы Ирландии выстроились возле своей скамейки, а не возле центральной площадки, где собрались их соперницы. Отметим, что об этом намерении ирландская федерация баскетбола предупреждала заранее: пресс-служба команды дала понять, что ирландки не станут участвовать в традиционных предматчевых мероприятиях, включающих обмен подарками и рукопожатия.

Сообщается, что решение было принято после обвинений израильтянок в адрес ирландских баскетболисток в антисемитизме.

Отметим, что матч завершился в пользу израильтянок со счётом 87:57.

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