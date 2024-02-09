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«Он игрок с очень высоким IQ». Док Риверс объяснил, почему «Бакс» взяли Патрика Беверли

«Он игрок с очень высоким IQ». Док Риверс объяснил, почему «Бакс» взяли Патрика Беверли
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Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс объяснил, почему его команда решила пополнить свой состав Патриком Беверли из «Филадельфии Сиксерс».

«Он игрок с очень, очень высоким IQ, особенно в защите, но и в нападении тоже. У него потрясающее чувство выбора позиции, он прекрасно двигается по площадке. К тому же он заводила и большой говорун в обороне. Я не имею в виду какую-то чушь, я о том, что он вербально руководит действиями в защите, и я думаю, что это то что нам нужно.

Есть и другие причины, по которым мы приобрели Патрика. У него особый харрактер, такого нет ни у кого другого в лиге. Это поможет нам укрепить командный дух в моменты спадов, а также сохранить импульс во время успешных моментов», — приводит слова Дока Риверса SB Nation.

С Патриком Беверли в составе «Филадельфия Сиксерс» занимала 11-е место в рейтинге защиты. «Милуоки Бакс» по этому показателю занимает 20-е место.

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