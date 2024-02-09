«Он игрок с очень высоким IQ». Док Риверс объяснил, почему «Бакс» взяли Патрика Беверли

Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс объяснил, почему его команда решила пополнить свой состав Патриком Беверли из «Филадельфии Сиксерс».

«Он игрок с очень, очень высоким IQ, особенно в защите, но и в нападении тоже. У него потрясающее чувство выбора позиции, он прекрасно двигается по площадке. К тому же он заводила и большой говорун в обороне. Я не имею в виду какую-то чушь, я о том, что он вербально руководит действиями в защите, и я думаю, что это то что нам нужно.

Есть и другие причины, по которым мы приобрели Патрика. У него особый харрактер, такого нет ни у кого другого в лиге. Это поможет нам укрепить командный дух в моменты спадов, а также сохранить импульс во время успешных моментов», — приводит слова Дока Риверса SB Nation.

С Патриком Беверли в составе «Филадельфия Сиксерс» занимала 11-е место в рейтинге защиты. «Милуоки Бакс» по этому показателю занимает 20-е место.