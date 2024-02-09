«Отстойно терять его». Стефен Карри болезненно отреагировал на обмен Кори Джозефа

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри выразил разочарование обменом Кори Джозефа в «Индиану Пэйсерс». Карри заявил, что он и вся команда будут скучать по Кори.

«Отстойно терять Кори. Если кто-нибудь знает Кори Джозефа как личность, его влияние на коллектив… Он настоящий профессионал. Он проявлял просто отличный характер в раздевалке, постоянно помогал молодым игрокам. Он был всегда рядом, мог подсказать что надо. Он был связующим звеном в команде, и нам точно будет не хватать его. Очевидно, это было непростое решение. Я понимаю влияние денег на игру и всё такое, но нам точно будет не хватать Кори», — приводит слова Стефена Карри Clutchpoints.

«Голден Стэйт Уорриорз» обменяли Кори Джозефа в «Индиану Пэйсерс» за $ 5,8 млн и выбор во втором раунде драфта 2024 года. Уход Джозефа также освобождает ещё одно место в составе, которое потенциально может плотно занять Лестер Киньонес.