Матч «Астана» — «Пари НН» переносится из-за погодных условий

Матч Лиги ВТБ между «Астаной» и «Пари НН» перенесён. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, а именно циклон в Москве и буран в Астане. По этой причине команда из Нижнего Новгорода не смогла вылететь на предстоящую игру.

Команда уже вернулась домой в Нижний Новгород, где продолжит подготовку к матчам.

«Всем привет! С командой всё хорошо. К сожалению, из-за погодных условий не смогли вылететь в Астану. Но уже вернулись домой, где продолжим подготовку к предстоящим играм. Так что до встречи на матче», — сказал в видеообращении игрок «Пари НН» Михаил Белинский.

Новая дата матча с «Астаной» станет известна позже.

На данный момент ближайший матч «Пари НН» запланирован на 13 февраля с МБА, а «Астана» 12-го числа должна принять «Автодор».