Энтони Дэвис отреагировал на отсутствие обменов у «Лейкерс»

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис высказался об отсутствии обменов у команды перед дедлайном НБА.

«Это наша команда. У нас есть игроки. Как только все ребята будут здоровы, мы сможем вернуться в колею. Я надеюсь на это», — сказал Дэвис на пресс-конференции.

В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает девятое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. В активе «озёрников» 27 побед и 26 поражений. В последнем матче регулярного этапа «Лейкерс» встречались с «Денвер Наггетс» и проиграли со счётом 106:114. Дэвис провёл на площадке более 38 минут и за это время набрал 32 очка, совершил девять подборов и отдал три результативные передачи. На счету Леброна Джеймса было 25 очков.