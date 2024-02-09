Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Альба. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Энтони Дэвис отреагировал на отсутствие обменов у «Лейкерс»

Энтони Дэвис отреагировал на отсутствие обменов у «Лейкерс»
Комментарии

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис высказался об отсутствии обменов у команды перед дедлайном НБА.

«Это наша команда. У нас есть игроки. Как только все ребята будут здоровы, мы сможем вернуться в колею. Я надеюсь на это», — сказал Дэвис на пресс-конференции.

В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает девятое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. В активе «озёрников» 27 побед и 26 поражений. В последнем матче регулярного этапа «Лейкерс» встречались с «Денвер Наггетс» и проиграли со счётом 106:114. Дэвис провёл на площадке более 38 минут и за это время набрал 32 очка, совершил девять подборов и отдал три результативные передачи. На счету Леброна Джеймса было 25 очков.

Материалы по теме
Роб Пелинка сделал заявление на тему усиления состава «Лейкерс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android