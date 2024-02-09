В сборной Ирландии сделали заявление об отказе баскетболисток жать руки израильтянкам

Главный тренер женской сборной Ирландии по баскетболу Джеймс Уэлдон высказался об отказе своих подопечных жать руки игрокам национальной команды Израиля во время квалификационного матча чемпионата Европы в Риге (Латвия). Ирландки отказались от рукопожатий в знак протеста после комментариев в свой адрес от баскетболисток Израиля, обвинивших их в антисемитизме. Встреча закончилась со счётом 87:57 в пользу Израиля.

«Я бы предпочёл говорить о баскетболе, а не об этом. Да, мы не участвовали в предматчевых мероприятиях. Это связано непосредственно с необоснованными и неприемлемыми комментариями из израильского лагеря в адрес наших игроков. Для нас это было огромное разочарование, ведь мы приехали сюда играть в баскетбол. Мы хотели победить, но в этот раз не смогли добиться нужного результата. В этой встрече в нашем составе было три дебютантки. Мы формируем команду, так что из этой игры можно извлечь положительные моменты», — приводит слова Уэлдона пресс-служба Федерации баскетбола Израиля.