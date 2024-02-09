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Томас Эртель выступит в конкурсе трёхочковых на Матче звёзд — 2024 Единой лиги

Томас Эртель выступит в конкурсе трёхочковых на Матче звёзд — 2024 Единой лиги
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Французский защитник «Зенита» Томас Эртель стал четвёртым участником конкурса по трёхочковым броскам на Матче звёзд – 2024 Единой лиги.

Томас Эртель

Томас Эртель

Фото: Единая лига ВТБ

Томас Эртель в этом сезоне реализует 43,4% трёхочковых, всего на его счету 33 успешных броска из-за дуги.

Ранее было объявлено, что в конкурсе трёхочковых, который пройдёт между первой и второй четвертью, помимо Томаса, примут участие Карвел Андерсон из «Астаны», Бо Бич из «Енисея» и Кирилл Савин из «Руны».

В конкурсе данков, который пройдёт во время большого перерыва, пока известны только двое участников. Это Би Джей Джонсон из «Пармы» и Брандон Гарретт из «Автодора».

Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ – 2024 состоится 18 февраля на «ВТБ Арене» в Москве. Начало матча – в 17:00 (мск).

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