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Щербенёв — о вылете из Кубка России: мы отдали всё, но проиграли серию в Екатеринбурге

Щербенёв — о вылете из Кубка России: мы отдали всё, но проиграли серию в Екатеринбурге
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Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв высказался после поражения в четвертьфинальной серии Кубка России с «Уралмашем». Железнодорожники выиграли ответную встречу (78:68), но екатеринбургский клуб по сумме двух матчей пробился в полуфинал благодаря домашней победе со счётом 80:67.

«Какой момент стал ключевым в матче? Наверное, в третьей четверти, когда мы повели 20 очков, но позволили им вернуться в игру и почувствовать свой ритм. Мы не должны были этого делать, надо было дальше наращивать преимущество.

Показал ли «Уралмаш» что-то сверх того, что мы ожидали? Не сказал бы… Но я поздравляю «Уралмаш» с выходом в «Финал четырёх». Они бились и полностью это заслужили. А мы ещё будем пересматривать эту игру, делать выводы… Думаю, мы проиграли серию не сегодня, а в Екатеринбурге. Сегодня мы отдали всё, чтобы выиграть. К сожалению, не получилось.

Спасибо всем болельщикам, что нас поддерживают. Жалко, что мы не смогли их порадовать выходом в «Финал четырёх», но верю, что наши большие победы впереди», — приводит слова Щербенёва пресс-служба краснодарского клуба.

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