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Источник: Милош Теодосич пропустит матч Евролиги с «Жальгирисом» из-за незалеченной травмы

Источник: Милош Теодосич пропустит матч Евролиги с «Жальгирисом» из-за незалеченной травмы
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Сербский разыгрывающий «Црвены Звезды» Милош Теодосич не сыграет в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги с литовским «Жальгирисом», сообщает Mozzart Sport.

По информации источника, Теодосич вынужден будет пропустить предстоящую встречу из-за травмы, полученной ещё в конце января в дерби с «Партизаном» (88:86). После того матча Теодосич продолжил выступать за команду, несмотря на повреждение. Сообщается, что сейчас игрок нуждается в отдыхе и времени, чтобы окончательно восстановиться от травмы.

36-летний серб в среднем набирает 10 очков, 2,1 подбора, 5,7 передачи за игру в текущем сезоне Евролиги. Матч «Црвена Звезда» — «Жальгирис» пройдёт сегодня, 9 февраля, в Белграде. Начало игры — в 22:00 мск.

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Евролига . Регулярный чемпионат. 26-й тур
09 февраля 2024, пятница. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Жальгирис
Каунас, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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