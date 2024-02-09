Точный трёхочковый на последней секунде принёс «Автодору» победу над «Руной» в матче ЕЛ

Сегодня, 9 февраля, состоялся матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались саратовский «Автодор» и московская «Руна». Игра проходила на стадионе «Кристалл» в Саратове. Матч завершился победой хозяев со счётом 80:78.

В первой половине на площадке шла равная борьба. Первая четверть завершилась со счётом 20:19 в пользу гостей, но к большому перерыву счёт на табло был уже 39:38 в пользу «Автодора». По итогам третьей четверти преимущество хозяев достигло шести очков, но в заключительном игровом отрезке баскетболисты «Руны» достаточно быстро смогли выйти вперёд. Решающим в матче мог стать рывок хозяев 7:0 в самой концовке при счёте 70:71 в пользу «Руны», но игроки московской команды сумели выдать аналогичный рывок за 43 секунды и были близки к победе, если бы не точный трёхочковый американского центрового «Автодора» Рэйшона Хэммондса, реализованный вместе с сиреной.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Малик Ньюмэн, на счету которого 17 очков, три подбора и три передачи.

Эта победа стала 11-й в 27 матчах текущего сезона для саратовского клуба и позволила сравняться с «Руной» по количеству побед и поражений.