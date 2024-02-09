Вдова и дочери Коби Брайанта сделали семейное фото на фоне его новой статуи

Ванесса Брайант поделилась семейной фотографией на фоне статуи, которую установили в честь её погибшего супруга и легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта возле арены клуба.

Ванесса опубликовала фотографию с тремя дочерьми — Натальей, Бьянкой и Капри — на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива

Поза для монумента была взята из игры с «Торонто Рэпторс» (122:104) 22 января 2006 года, в которой Коби набрал 81 очко, что является вторым лучшим результатом в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

Статуя, представленная 8 февраля, является первой из трёх, что установят в память о Брайанте. Оставшиеся две откроют позже. Дата пока обсуждается. Отметим, что дата церемонии выбрана неспроста — 08.02.2024. Все цифры связаны с игровыми номерами легенды НБА и номером его дочери Джианны, погибшей вместе с ним в вертолёте.