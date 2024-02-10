Бывший игрок НБА обвинил Адетокунбо и Лилларда в увольнении Гриффина

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, олимпийский чемпион Андрес Носиони выразил мнение, что связка форварда Янниса Адетокунбо и разыгрывающего Дэмьена Лилларда виновна в увольнении Эдриана Гриффина с поста главного тренера команды.

«Со временем все чучела животных лишаются шерсти. Яннис Адетокунбо всегда работал над своей безупречной фигурой и говорил, что неудач не бывает. Однако, по моему мнению, Гриффина уничтожил именно он, вместе с Дэмьеном Лиллардом. Если говорить коротко.

Я познакомился с Гриффином в «Чикаго». Он уже тогда был настоящим наставником, и я запомнил его как отличного парня. Возможно, он был новичком, но его уволили. Теперь «Милуоки» стал ещё более нестабильным, чем раньше. Кто за это ответит?» – написал Носиони на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).