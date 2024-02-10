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Все результаты игрового дня НБА 10 февраля

Все результаты игрового дня НБА 10 февраля
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Сегодня, 10 февраля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

НБА. Регулярный чемпионат. Календарь
НБА. Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 10 февраля

«Филадельфия Сиксерс» – «Атланта Хоукс» — 121:127.
«Бостон Селтикс» – «Вашингтон Уизардс» – 133:129.
«Торонто Рэпторс» – «Хьюстон Рокетс» – 107:104.
«Милуоки Бакс» – «Шарлотт Хорнетс» – 120:84.
«Сакраменто Кингз» – «Денвер Наггетс» – 135:106.
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 139:122.

Стоит отметить игру Леброна Джеймса из «Лейкерс», он оформил дабл-дабл, набрав 21 очко, сделав четыре подбора и 14 передач, а также трипл-дабл Домантаса Сабониса из «Сакраменто», он набрал 17 очков, сделал 17 подборов и 10 результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2024, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
121 : 127
Атланта Хоукс
Атланта
Филадельфия Сиксерс: Убре - 28, Харрис - 21, Хилд - 20, Пэйн - 20, Рид - 12, Смит - 8, Мартин - 5, Каунсил - 4, Бамба - 3, Лофтон Мл., Батюм
Атланта Хоукс: Янг - 37, Оконгву - 21, Бей - 18, Богданович - 13, Джонсон - 11, Хантер - 11, Фернанду - 8, Мэтьюз - 8, Форрест, Мюррей, Гриффин, Мэттьюз
НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2024, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
133 : 129
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Бостон Селтикс: Тейтум - 35, Порзингис - 34, Холидэй - 20, Браун - 18, Притчард - 11, Хорфорд - 6, Хозер - 5, Уайт - 4, Бриссетт, Петерсон, Дэвисон, Уолш, Корнет, Михайлюк
Вашингтон Уизардс: Авдия - 24, Кисперт - 24, Кулибали - 21, Пул - 19, Джонс - 17, Кузма - 17, Оморуи - 4, Шамет - 3, Дэвис, Бернард, Гилл, Райт
НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2024, суббота. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
107 : 104
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Торонто Рэпторс: Куикли - 25, Барретт - 21, Пёлтль - 16, Барнс - 13, Браун - 11, Трент-мл. - 8, Портер - 7, Дик - 6, Фриман, Макдэниелс, Нвора, Темпл, Буше, Агбаджи, Олиник
Хьюстон Рокетс: Брукс - 20, Уитмор - 17, Холидей - 12, Смит II - 12, Грин - 11, Томпсон - 8, Грин - 7, Шенгюн - 7, Баллок - 6, Тэйт - 4, Сэмюэлс, Ландейл, Хинтон, Марьянович
НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2024, суббота. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
120 : 84
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Милуоки Бакс: Лиллард - 26, Бисли - 21, Портис - 18, Адетокунбо - 15, Лопес - 11, Беверли - 6, Коннотон - 5, Краудер - 5, Боучэмп - 4, Адетокунбо - 4, Грин - 3, Джексон - 2, Болден, Вашингтон Мл.
Шарлотт Хорнетс: Ричардс - 16, Миллер - 16, Макгауэнс - 15, Смит - 13, Бриджес - 11, Мартин - 5, Блэк - 4, Менса - 4, Букнайт, Бэйли, Смит, Тор, Нтиликина
НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2024, суббота. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
135 : 106
Денвер Наггетс
Денвер
Сакраменто Кингз: Монк - 23, Сабонис - 17, Мюррэй - 17, Фокс - 15, Лайлз - 15, Хаертер - 12, Лень - 11, Барнс - 9, Везенков - 6, Эдвардс - 6, Митчелл - 2, Джонс - 2, Макги, Эллис
Денвер Наггетс: Йокич - 23, Гордон - 14, Браун - 13, Маррей - 12, Холидэй - 10, Джексон - 8, Строутер - 7, Ннаджи - 7, Уотсон - 4, Гиллеспи - 3, Хафф - 3, Джордан - 2, Портер
НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2024, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
139 : 122
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 30, Ривз - 27, Джеймс - 21, Хатимура - 21, Дэвис - 20, Вуд - 9, Хэйс - 6, Принс - 3, Мэйс - 2, Худ-Скифино, Кристи, Уиндлер, Льюис
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 30, Ингрэм - 22, Макколлум - 19, Джонс - 13, Валанчюнас - 10, Дэниэлс - 7, Альварадо - 7, Хоукинс - 5, Мёрфи - 5, Нэнс - 4, Хилл, Зеллер, Робинсон-Эрл
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