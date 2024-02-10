Сегодня, 10 февраля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НБА 10 февраля
«Филадельфия Сиксерс» – «Атланта Хоукс» — 121:127.
«Бостон Селтикс» – «Вашингтон Уизардс» – 133:129.
«Торонто Рэпторс» – «Хьюстон Рокетс» – 107:104.
«Милуоки Бакс» – «Шарлотт Хорнетс» – 120:84.
«Сакраменто Кингз» – «Денвер Наггетс» – 135:106.
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 139:122.
Стоит отметить игру Леброна Джеймса из «Лейкерс», он оформил дабл-дабл, набрав 21 очко, сделав четыре подбора и 14 передач, а также трипл-дабл Домантаса Сабониса из «Сакраменто», он набрал 17 очков, сделал 17 подборов и 10 результативных передач.
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