Сегодня, 10 февраля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 10 февраля

«Филадельфия Сиксерс» – «Атланта Хоукс» — 121:127.

«Бостон Селтикс» – «Вашингтон Уизардс» – 133:129.

«Торонто Рэпторс» – «Хьюстон Рокетс» – 107:104.

«Милуоки Бакс» – «Шарлотт Хорнетс» – 120:84.

«Сакраменто Кингз» – «Денвер Наггетс» – 135:106.

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 139:122.

Стоит отметить игру Леброна Джеймса из «Лейкерс», он оформил дабл-дабл, набрав 21 очко, сделав четыре подбора и 14 передач, а также трипл-дабл Домантаса Сабониса из «Сакраменто», он набрал 17 очков, сделал 17 подборов и 10 результативных передач.