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Макгрэди назвал неуважением мнение, что Коби Брайант не входит в пятёрку лучших игроков

Макгрэди назвал неуважением мнение, что Коби Брайант не входит в пятёрку лучших игроков
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Трэйси Макгрэди раскритиковал всех, кто не считает, что Коби Брайант входит в пятёрку лучших игроков в истории баскетбола.

«Коби не входит в пятёрку лучших в истории? Если вы так считаете, то проваливайте отсюда. Вы шутите? И угадайте, что они говорят о причине, по которой Коби нельзя включать в пятёрку лучших. О, потому что он играл с Шакилом О'Нилом. Хорошо, Мэджик Джонсон играл с Каримом Абдул-Джаббаром, который был лучшим бомбардиром всех времён, и что? Но вы дальше продолжаете говорить о том, как Коби играл с Шаком?

Они так неуважительно относятся к Коби. Они говорят, что он не лучше, чем Майкл Джордан… Да он ближе всего к Майклу Джордану. Ну назовите мне парня, который играл в баскетбол и был ближе по уровню игры к Джордану, чем Коби! Кто ещё настолько близок к Джордану? Неужели больше никто не приблизился настолько к Майклу? Так почему же тогда Коби исключили из разговора о пятёрке лучших, если он близок к Джордану, а Джордан — величайший игрок всех времён? Помогите мне это понять.

Брайант входит в пятёрку величайших. Вы спросите любого, кто играл против Майкла Джордана и против Коби Брайанта, и они вам скажут, что Коби входит в пятёрку лучших игроков всех времён», — сообщил Макгрэди на своей странице в социальной сети.

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