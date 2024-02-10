Рэпер Кендрик Ламар выступил в преддверии Супербоула в кроссовках Kobe 6s

Рэпер Кендрик Ламар выступил на мероприятии в преддверии Супербоула в кроссовках Kobe 6s. Таким образом он почтил память Коби Брайанта.

Кроссовки Nike Kobe 6 «Grinch» имеют чешуйчатую текстуру и ядовито-зелёный цвет. Это отсылка к прозвищу Коби Брайанта — Чёрная Мамба. Они были выпущены в канун Рождества 2020 года.

На протяжении многих лет Ламар неоднократно уважительно отзывался о Брайанте. В 2020 году Кендрик Ламар озвучил рекламу Nike под названием «Мамба навсегда». Рекламный ролик был выпущен 23 августа, в день 42-летия Коби Брайанта. В этой рекламе представлены несколько ярких моментов из карьеры Брайанта.

В 2022 году Кендрик Ламар при использовании дипфейка перевоплощался в нескольких знаковых чернокожих артистов и спортсменов, включая Коби Брайанта. Это видео ретвитнул Леброн Джеймс.

Коби Брайант также выражал уважение Кендрику Ламару. В интервью на ComplexCon 2017 Коби спросили, есть ли игрок, похожий на Ламара. На это он ответил: «Да, это был я».