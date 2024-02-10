Леброн Джеймс откровенно рассказал, от чего зависят шансы «Лейкерс» на титул

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс откровенно высказался о том, что главным образом влияет на шансы команды на чемпионский титул в этом сезоне.

«Весь год у нас на первом плане вопрос здоровья», — сказал Джеймс после обидного поражения от «Денвер Наггетс».

На данный момент у «Лейкерс» трое травмированных игроков: Кэм Реддиш, Джарред Вандербилт и Гэйб Винсент. Пока неясно, когда кто-то из этих игроков вернётся в строй. В четверг подвернул лодыжку и Макс Кристи. Весь сезон «Лейкерс» страдают от травм, но примечательно то, что Джеймс и Энтони Дэвис практически всегда здоровы и готовы играть.

На данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» идут девятыми в Западной конференции. Следующий матч они проведут против «Детройт Пистонс».