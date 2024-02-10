Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА — Уралмаш. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Это непростительно»: Анна Хорфорд требует пожизненный бан фаната за критику Уэстбрука

«Это непростительно»: Анна Хорфорд требует пожизненный бан фаната за критику Уэстбрука
Аудио-версия:
Комментарии

Анна Хорфорд, сестра Эла Хорфорда, резко высказалась об оскорбившем Расселла Уэстбрука болельщике «Майами Хит». Она требует пожизненно запретить ему посещение баскетбольных матчей.

«Болельщики НБА всегда критикуют «Бостон». Обратите внимание на Флориду. Это чертовски непростительно. Им следует дать ему пожизненную дисквалификацию», — написала Анна Хорфорд на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

На этой неделе фанат «Майами Хит» вступил в перепалку с защитником «Лос-Анджелес Клипперс» Расселлом Уэстбруком, пренебрежительно назвав его «мальчиком». Этот термин имеет в США расовый оттенок. Этого фаната сразу удалили с арены.

Это не первый случай, когда фанаты оскорбляют Уэстбрука. Рассел однажды, когда играл за «Лейкерс», признался, что перестал приводить жену и детей на игры.

Материалы по теме
Расселл Уэстбрук отреагировал на достижение 25 тысяч очков в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android