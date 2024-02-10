«Это непростительно»: Анна Хорфорд требует пожизненный бан фаната за критику Уэстбрука

Анна Хорфорд, сестра Эла Хорфорда, резко высказалась об оскорбившем Расселла Уэстбрука болельщике «Майами Хит». Она требует пожизненно запретить ему посещение баскетбольных матчей.

«Болельщики НБА всегда критикуют «Бостон». Обратите внимание на Флориду. Это чертовски непростительно. Им следует дать ему пожизненную дисквалификацию», — написала Анна Хорфорд на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

На этой неделе фанат «Майами Хит» вступил в перепалку с защитником «Лос-Анджелес Клипперс» Расселлом Уэстбруком, пренебрежительно назвав его «мальчиком». Этот термин имеет в США расовый оттенок. Этого фаната сразу удалили с арены.

Это не первый случай, когда фанаты оскорбляют Уэстбрука. Рассел однажды, когда играл за «Лейкерс», признался, что перестал приводить жену и детей на игры.