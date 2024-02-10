«Зацените его броски». Сабрина Ионеску восхитилась мастерством Стефа Карри

Признанный мастер трёхочковых бросков Сабрина Ионеску пошутила, что лучше бы Стефен Карри был не в лучшей форме во время их предстоящей дуэли в рамках Матча всех звёзд НБА.

«Кто-нибудь, пожалуйста, зацените его броски. Мне он нужен немного не в форме… Спасибо», — написала 26-летняя баскетболистка на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter), реагируя на захватывающие по точности броски Стефа Карри в матче с «Индианой Пэйсерс» в четверг. Четырёхкратный чемпион НБА в этой игре забил шесть дальних бросков в одной лишь первой четверти.

В дуэли «Стивен против Сабрины» соревнования будут проходить по таким правилам: Карри будет бросать с трёхочковой дуги НБА и мячами НБА, а Ионеску — с трёхочковой дуги WNBA мячами WNBA меньшего размера. На четырёх стойках будет по четыре обычных и одному призовому мячу, а на пятой — пять призовых. У обоих участников также будет по две попытки бросить с особенно дальней дистанции. Каждый обычный мяч принесёт им одно очко, призовой — два, а попадание с особой попытки — три.