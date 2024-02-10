Дрэймонд Грин рассказал, как Коби поиздевался над ним, и назвал это любимым моментом

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал о своём любимом моменте, связанном с легендарным игроком «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом.

«Моим самым любимым моментом в матче с Коби был случай, когда я остановил его. Он собирался бросать на победу, Марк Джексон (бывший главный тренер «Голден Стэйт». — Прим. «Чемпионата») назначил меня опекать Коби.

Он не реализовал бросок, но после этого он сказал мне: «Ты, парень, тут ни при чём, я просто промахнулся», — рассказал Грин в своём подкасте.

Напомним, 8 февраля возле арены «Лос-Анджелес Лейкерс» была установлена статуя Коби Брайанта. Эта статуя является первой из трёх, что установят в память о Брайанте. Оставшиеся две откроют позже.