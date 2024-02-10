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Джейлен Браун — о конкурсе данков: надеюсь, в нём будут участвовать больше топовых игроков

Джейлен Браун — о конкурсе данков: надеюсь, в нём будут участвовать больше топовых игроков
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Защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун заявил, что в конкурсе слэм-данков в рамках уикенда Матча всех звёзд НБА должно участвовать больше топовых игроков.

«Я думаю, это будет весело. Лично я бы хотел, чтобы больше топовых игроков соглашались принять участие в конкурсе данков. Я вырос, наблюдая за этим, и мне это нравится. Надеюсь, так будет», — цитирует Брауна на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) журналист Соичи Терада.

Ранее был назван официальный список участников конкурса данков на Матче звёзд НБА – 2024. В нём примут участие четверо баскетболистов: форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун, защитник «Майами Хит» Хайме Хакес-младший, защитник «Орландо Мэджик» Мэк Маккланг и форвард «Нью-Йорк Никс» Джейкоб Топпин.
Матч всех звёзд пройдёт в Индианаполисе, штат Индиана, 18 февраля на «Гейнбридж Филдхаус». Мероприятия будут принимать два стадиона: «Лукас Ойл Стэдиум» и домашняя арена «Пэйсерс» «Гейнбридж Филдхаус».

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