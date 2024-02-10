Перасович высказался перед стартом второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Сегодня, 10 февраля, его команда на своей площадке примет красноярский «Енисей». Начало — в 17:00 мск.

«Мы доказали свою состоятельность, обыграв ЦСКА в Москве, что было особенно важно после проигранного матча в Казани. Признаюсь, мы счастливы добыть эту победу на паркете «Мегаспорта», но теперь это история. Сейчас мы сосредоточены только на предстоящей игре против «Енисея». Нам предстоит провести десять матчей перед стартом плей-офф, поэтому нужно оставаться предельно сконцентрированными», — приводит слова Перасовича сайт Единой лиги.

Напомним, на втором этапе команды поделены на две группы. В первую вошли шесть лучших команд турнирной таблицы по итогам первого этапа, во второй выступят восемь оставшихся коллективов.