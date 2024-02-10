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Перасович высказался перед стартом второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги

Перасович высказался перед стартом второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Сегодня, 10 февраля, его команда на своей площадке примет красноярский «Енисей». Начало — в 17:00 мск.

«Мы доказали свою состоятельность, обыграв ЦСКА в Москве, что было особенно важно после проигранного матча в Казани. Признаюсь, мы счастливы добыть эту победу на паркете «Мегаспорта», но теперь это история. Сейчас мы сосредоточены только на предстоящей игре против «Енисея». Нам предстоит провести десять матчей перед стартом плей-офф, поэтому нужно оставаться предельно сконцентрированными», — приводит слова Перасовича сайт Единой лиги.

Напомним, на втором этапе команды поделены на две группы. В первую вошли шесть лучших команд турнирной таблицы по итогам первого этапа, во второй выступят восемь оставшихся коллективов.

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