Бывший игрок «Пармы» и «Зенита» установил рекорд Евролиги по числу передач за матч

Американский разыгрывающий «Басконии» Коди Миллер-Макинтайр стал автором исторического достижения в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги с французским клубом АСВЕЛ, сообщает Еurohoops.

Миллер-Макинтайр оформил трипл-дабл, набрав 11 очков, совершив 11 подборов и отдав 20 результативных передач. Ни одному игроку в истории Евролиги ранее не удавалось завершить матч с 20 передачами. Также отметим, что этот трипл-дабл стал лишь четвёртым в истории самого престижного европейского турнира.

Напомним, Коди Миллер-Макинтайр представлял «Парму» в сезоне-2017/2018, затем подписал контракт с «Даллас Маверикс», но не смог закрепиться в Национальной баскетбольной ассоциации и вернулся в Россию, подписав контракт с «Зенитом», в составе которого провёл один сезон.

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