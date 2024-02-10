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«Предлагали зарплату в пять раз больше». В «Енисее» рассказали об интересе к Ратэн-Мэйсу

«Предлагали зарплату в пять раз больше». В «Енисее» рассказали об интересе к Ратэн-Мэйсу
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Генеральный директор «Енисея» Владимир Петроковский высказался о канадском защитнике команды Ксэвьере Ратэн-Мэйсе, который стал главным открытием текущего сезона Единой лиги ВТБ.

«Команда утром прилетела, к примеру, из Москвы, он уже в спортзале отрабатывает броски. Ксэвьер всегда приходит за 40–50 минут до начала тренировки. Он свою удачу заслуживает. И я очень надеюсь, что наши молодые игроки возьмут его поведение на вооружение.

Уйдёт ли Ксэвьер, если ЦСКА позовёт? Всё возможно, но прямо сейчас если и уйдёт, то очень задорого. Были предложения, зарплату озвучивали примерно в пять раз больше, чем у нас. Будь я генменеджером в клубе НБА, а у игрока полгода по контракту и такое предложение, не задумываясь бы отпустил за компенсацию. А потом эти деньги потратил бы на трансферы в следующем межсезонье. Но мы живём в Красноярске. И, видя глаза трёх тысяч человек, которые после матча с «Зенитом» уходили с арены счастливыми, понимаю, что как бы это ни было выгодно, отпусти я сейчас Рэйтан-Мэйса или Мартина, эти люди меня на вилы сразу же и подняли бы без разговоров. Ксэвьеру, конечно, цифры поначалу голову вскружили. Он пришёл, говорит, мол, я уже не молод, а тут такие деньги, но я объяснил ситуацию, что не могу предать столько народу. Он походил недельку, погрустил, а потом включился в работу в прежнем режиме», — приводят слова Петроковского «Городские новости».

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