Главный тренер «Самары» Анзулович: в четверг у нас было всего семь человек на тренировке

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович рассказал о проблемах с составом в его команде накануне матча с «Минском».

«В четверг у нас было всего семь человек на тренировке: кто-то заболел, кто-то накануне играл в Кубке России в Санкт-Петербурге. Конечно, очень сложно работать в такой ситуации. Нужно держать команду мобилизованной, команда должна понимать: каждая игра для нас очень сложна и очень важна. Нам нужно стараться выигрывать каждый матч – и попадать в плей-офф», — приводит слова Анзуловича сайт Единой лиги ВТБ.

На текущий момент «Самара» с 14 победами занимает первое место в группе «Б». Впереди у команды два домашних матча – с «Минском» и «Руной». На матч Кубка России с «Зенитом» «Самара» отправила полностью резервный состав, дав игрокам основы время для отдыха.

Матч с «Минском» начнётся в 16:00 по московскому времени.