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Главный тренер «Енисея» Арсич: настрой хороший, ждём сложную игру

Главный тренер «Енисея» Арсич: настрой хороший, ждём сложную игру
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Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич заявил, что ожидает сложную игру в выездном матче с казанским УНИКСом.

«Настрой в команде хороший. Мы сделали то, что планировали при подготовке к игре, и даже больше. Все в строю, больных нет. Могу сказать, что игра будет сложная. В прошлой игре мы смогли воспользоваться отсутствием одного из лидеров УНИКСа. В этом матче нам будет намного сложнее. Но нам нужно защищать репутацию, которая сложилась по ходу этого сезона. Постараемся сделать так, чтобы игра была равной и интересной для зрителей», — приводит слова Арсича сайт Единой лиги ВТБ.

Матч УНИКС – «Енисей» пройдёт сегодня, 10 февраля, в казанском Баскет-Холле. Начало — в 17:00 МСК.

Месяц назад УНИКС проиграл «Енисею», прервав свою семиматчевую победную серию. «Енисей» же и сейчас на ходу. Сибиряки завершили первый этап победой над «Зенитом», обновив при этом клубный рекорд по количеству побед в сезоне (16).

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